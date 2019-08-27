Верховный суд не допустил к выборам в МГД фальсификаторов Яшина, Русакову и Янкаускаса

Москва, 27 августа. Верховный суд России отклонил жалобы Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на решение Мосгорсуда, который признал законным снятие указанных кандидатов с выборов в Мосгордуму.

Напомним, что в начале месяца Мосгоризбирком отказал Яшину и другим оппозиционным кандидатам в праве баллотироваться в Мосгордуму из-за массовых нарушений. В подписных листах Любови Соболь, к примеру, нашли 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались подписи мертвых людей.

После этого снятые с выборов кандидаты начали каждую неделю проводить в Москве несанкционированные митинги, которые почти всегда заканчивались стычками с полицией.

Пока что всем организатором незаконных митингов дали административное наказание, которое ограничивается арестами и штрафами. Однако следственный комитет РФ уже возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. Организаторы беспорядков могут получить до 15 лет свободы, если их вина будет доказана, а провокаторы — до 10 лет.