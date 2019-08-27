Путин и Эрдоган осмотрели люксовый вертолет в стиле Aurus на МАКС-2019

Жуковский, 27 августа. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на авиасалоне МАКС осмотрели вертолет «Ансат», выполненный в стиле президентских машин Aurus.

На Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском холдинг «Вертолеты России» впервые презентовал вертолет с салоном повышенной комфортности «Ансат», выполненный в стилистике люксового бренда Aurus. Президенты России и Турции осмотрели «Ансат», после чего ознакомились с остальной частью стенда «Вертолетов России».

Кроме того, главы государств осмотрели широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, создаваемый в рамках совместного российско-китайского проекта в реализации которого задействованы авиастроительные индустрии РФ и Китая. Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану продемонстрировали практически полностью готовый самолет, поэтому главы государств смогли увидеть планировку пассажирского салона, а также посидеть за штурвалом самолета в кабине пилотов​​​.

Позднее лидеры двух стран посетили стенд корпорации «Тактическое ракетное вооружение», где увидели новейшие образцы вооружения. Президентам продемонстрировали авиационные бомбы и ракеты различных типов.

Кроме того, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57. Помимо Су-57, президенты также осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38.