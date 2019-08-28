Сирия стала «карьерной могилой» для турецких генералов

Сразу пять генералов Вооруженных сил Турции подали в отставку после освобождения сирийского Хан-Шейхуна силами Сирийской арабской армии. Как сообщило турецкое издание Cumhuriyet («Республика»), высокопоставленные военные отвечали за действия турецких войск в Сирии, в частности — в провинции Идлиб, где идут ожесточенные бои между САА и бандформированиями, которые поддерживает Анкара.

Напомним, для турецкой армии операция САА и ВКС РФ «Заря в Идлибе» стала серьезным испытанием — несмотря на все попытки Турции сохранить статус-кво и не допустить продвижения САА, террористы потерпели ряд серьезных поражений и были вынуждены оставить «латаминский котел» на севере Хамы. В результате турецкий наблюдательный пункт №9 на севере Хамы оказался в осаде САА — армия просто обошла турков и жмущихся к наблюдательному пункту боевиков из лояльных Турции группировок. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «ни один турецкий наблюдательный пункт в Идлибе не будет перемещен». Примерно так и вышло: турецкие солдаты сидят в осаде сирийцев, рядом расположились российские наблюдатели, которые не допускают штурма пункта №9, а САА продолжает наносить удары террористам.

Особо «пикантной» ситуация стала, когда ВВС Сирии нанесли удар перед конвоем турецких войск, спешивших в Хан-Шейхун, уничтожив транспортные средства боевиков, «случайно» увязавшиеся вместе с турками.

Агентство T24 приводит полный список подавших в отставку военачальников: это генерал-майор Ахмет Эрджан Чорбасы, который командовал силами мотопехоты в Идлибе, его заместитель бригадный генерал Эртугрул Саглам, и бригадные генералы Реджеп Уздемир, Умер Фарук Уздемир и Угур Бюленд Аджарбай. Четверо новых офицеров были назначены вместо них в дислоцированные в Сирии части.

В понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар постарался представить увольнение сразу пяти воюющих в Сирии генералов как нечто само собой разумеющееся: «Наши люди имеют право уйти на пенсию, а вот вы слышали, где мы развернем наши комплексы С-400?» Вполне очевидно, что Акару не очень-то хочется обсуждать, почему увольняются воевавшие в Сирии генералы.

Турецкий телеканал Veryansin.TV, который первый сообщил об отставках в армии, утверждает, что «недовольство среди турецких военных, размещенных в Турции, постоянно растет». По утверждениям канала, «некоторые генералы уверены, что были назначены на эти должности не в соответствии со своими навыками: неопытные офицеры назначаются на ответственные посты, а закаленных в боях военных назначают в охранение и другие пассивные задачи». Эксперт по безопасности Метин Гурджан выразился даже резче: «Турецкая кампания в Сирии заслужила репутацию «карьерной могилы» среди армейских генералов».

Аналитики напоминают: с момента создания Турецкой Республики армия была одной из важнейших политических сил в стране. Турецкая армия весьма политизирована: неслучайно после путча в 2016 году, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лишь чудом избежал смерти от рук восставших военных, в армии была проведена неслыханных масштабов чистка, прежде всего ударившая по ВВС Турции — там нашлось больше всего офицеров, которых сочли связанным с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. В связи с путчем были арестованы более 16 тысяч человек — и аресты настоящих или мнимых «гюленистов» продолжаются по сей день.

«Таким образом, уход генералов в отставку можно рассматривать как предвестник раскола в военном крыле правящей партии, — утверждает автор Evrensel Юсуф Караташ, отмечая, что «генералы-националисты уже долгое время требовали прямых переговоров с Дамаском вместо политики поддержки джихадистов в Идлибе». — Однако для того, чтобы эти противоречия принесли пользу людям, необходимо, чтобы проблемы в политике правительства стали очевидны для широких слоев населения. Продолжение противоречий в армии может стать основой для борьбы за мир и демократию».

«Сложная ситуация», с которой турецкая армия столкнулась в Идлибе, объясняется двумя факторами, заявил в разговоре с Федеральным агентством новостей член экспертного совета «Офицеры России», доцент РЭУ Александр Перенджиев. Эти факторы — желание добиться своих целей, используя для этого незаконные вооруженные формирования, и близость командных структур турецкой армии к НАТО.

«Как мы знаем, Турция вела и ведет политику двойных стандартов в Идлибе: с одной стороны, она изображала, что выполняет астанинские договоренности по обеспечению мира и безопасности в Идлибе, а с другой — никак не препятствовала обстрелам и нападениям боевиков на сирийскую армию. При этом турецкие посты в Идлибе существовали не для того, чтобы контролировать действия террористов и упреждать их, а для того, чтобы контролировать Сирию и Россию — чтобы мы исполняли договоренности в отношении этих боевиков», — напомнил собеседник ФАН.

Анкара так и не выполнила данных России обещаний по Идлибу, и в результате загнала свои собственные войска в ловушку. Впрочем, ожидать резкой смены позиции от Турции не приходится и наблюдательные посты представляют серьезную проблему.

«Они не оставляют посты — им надо обозначить свое влияние, не смотря ни на что. Это, по сути, уже не посты — они хотят оставить за собой точки разведывательного характера. Турция пытается на официальном уровне оставить посты, которые уже не имеют никакого значения, чтобы продолжать прежнюю миссию. Так и проявляется истинный характер этих наблюдательных пунктов. Следует сделать так, чтобы эти посты не могли функционировать как разведывательные точки — закрыть для них любую информацию», — подчеркнул Александр Перенджиев.

«Можно предположить, что определенное влияние на турецких военных оказывается со стороны военных НАТО — ведь Турция состоит в Североатлантическом альянсе. В некоторых случаях, вероятно, Эрдоган решает не все — турецкие военные, вовлеченные в наднациональные структуры, где-то выступают не как турецкие, а как НАТОвские войска», — отметил эксперт.

А генералы, которых «ушли» в отставку, стали показательной «жертвой», принесенной для острастки после поражения, предположил собеседник ФАН. Прямо об этом не заявят — однако в ситуации «произошло серьезное поражение, а потом вдруг становится известно об увольнении военного начальства» — все очевидно и так.

«[Ситуация с генералами] — в некотором смысле порка. Они не выполнили задачу, для которой от них требовалось не столько военное, сколько военно-политическое мастерство, — подчеркнул Перенджиев. — Возможно, были и поводы для отставки. В турецкой армии, знаете, очень много интриг, влияет двойственность НАТО — Турция. Да и карьеристов там, я думаю, хватает — а когда оперативная обстановка столь сложная, всегда найдутся те, кто использует шанс разрушить чужую карьеру, избавиться от конкурентов».

В заключение можно в очередной раз отметить, что война в Сирии стала не только «полигоном для русского оружия», «образцом двойных стандартов Вашингтона» и «наглядным свидетельством ужасов джихадизма» — но и показала на международном уровне, кто чего стоит. Противоречия между националистами и исламистами в турецкой политике и вооруженных силах стоили жизни бесчисленным мирным жителям Сирии — и Турция, несмотря на амбиции «старшего брата» не сделала ничего, чтобы прекратить войну, лишь разожгла ее сильнее.