Путин заявил, что «Турецкий поток» начнет поставки газа в Турцию до конца года

Москва, 27 августа. Газопровод «Турецкий поток» начнет поставлять топливо в Турцию до конца этого года. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности «Турецкого потока» за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», — отметил он.

Российский лидер также отметил, что первый энергоблок строящейся Росатомом турецкой АЭС «Аккую» будет запущен в 2023 году. Запуск энергоблока будет приурочен к столетнему юбилею Турецкой республики.

Напомним, что проект «Турецкий поток» предполагает строительство 1100 км трубопровода, который сможет перекачивать 31,5 млрд кубометров в год. Первая нитка предназначена для Турции, вторая — для европейских потребителей.

Сербия в начале июня заявила, что хочет стать частью проекта, считая его стратегически важным. Прокладкой труб в Сербии от границы с Болгарией до границы с Венгрией будет вести совместное предприятие «Газпрома» и «Сербиягаза» Gastrans d. o. o. Novi Sad. По плану, сербский участок «Турецкого потока» начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.