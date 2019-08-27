Ярош рассказал Зеленскому, как во сне «освобождал» Донбасс

Киев, 27 августа. Бывший лидер запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош призвал президента Украины Владимира Зеленского продолжить войну в Донбассе.

Националист рассказал, что ему приснился сон, в котором он с другими украинскими силовиками «освобождали» населенные пункты в Донбассе и «везде побеждали без потерь». Ярош уверен, что украинцы должны «освобождать» украинскую землю, хотя большинство граждан страны придерживаются другого мнения. В связи с этим он спросил у главы государства, поддерживает ли тот милитаристский путь решения конфликта в Донбассе.

«Прочь отчаяние и безнадежность. Никакие враги, манкурты и свинопасы не остановят наш победный путь. Если с нами бог, то кто против нас? Победа будет за нами. Вы ж «за», пан Зеленский?» — пишет экс-лидер «Правого сектора» в Facebook.

Напомним, что ранее Ярош призвал похищать на территории Украины граждан Италии. По мнению радикала, так следует поступить в отместку Риму за то, что он приговорил к 24 годам бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, убившего в Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли.

Президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал приложить все силы, чтобы закончить войну в Донбассе, однако пока что не сделал для этого ни одного шага. Впрочем, многое может решиться на следующей встречи нормандской четверки, которую намерен созвать Зеленский. Об этом также свидетельствуют заявления иностранных дипломатов, которые отметили первые шаги по примирению.

1 Организация запрещена на территории РФ.