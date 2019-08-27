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Путин заявил, что РФ готова организовать полеты турецких летчиков на Су-30СМ

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Путин заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на новых истребителях Су-30СМ

Москва, 27 августа. Президент России Владимир Путин заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на новых российских двухместных истребителях Су-30СМ. Об этом российский лидер рассказал на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.

На пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Владимир Путин сообщил, что турецкая делегация во главе с президентом страны Реджепом Эрдоганом начала знакомство с разработками российского авиапрома, передали РИА Новости.

В частности, гостям были продемонстрированы многоцелевые истребители Су-35 и истребитель пятого поколения Су-57. Осмотрев Су-57, турецкий лидер сразу поинтересовался о возможности покупки. 

Путин отметил, что Россия готова организовать полеты турецких летчиков на новейших истребителях Су-30СМ.

Истребитель Су-30СМ выпускается на Иркутском авиационном заводе. Это двухместный сверхманевренный истребитель, оснащенный радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Напомним, президенты России и Турции в рамках МАКС-2019 ознакомятся с экспозицией выставки, а затем проведут полноформатные переговоры. Встреча Путина и Эрдогана завершится совместной пресс-конференцией.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября. На его полях будут представлены новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий. В программе также показательные выступления летчиков-испытателей.

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Источник: РИА Новости
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