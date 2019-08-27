Главные новости 27 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 27 августа.

Российская Lada заняла первое место на Украине по числу проданных автомобилей с 1991 года, пишет издание Autoconsulting. Lada стала самой популярной машиной на Украине.

Украинские военные заявили, что их военный корабль заходил в зону проведения российских учений. В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений.

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» София Федына сравнила президента Украины Владимира Зеленского с кроликом. В партии Порошенко сравнили Зеленского с «перепуганным кроликом».

Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко о том, что над Донецком будет поднят украинский флаг. Пушков оценил обещание Порошенко поднять украинский флаг над Донецком.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил об отсутствии угроз свободе слова в этой стране. Волкер не увидел угроз свободе слова на Украине.

Власти Чехии готовы ежегодно принимать 40 тысяч трудовых мигрантов из Украины. Чехия готова трудоустроить 40 тысяч работников с Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что процесс международного признания Абхазии необратим. Лавров указал на необратимость процесса международного признания Абхазии.

Владимир Зеленский на Евровидении переоделся в маму Сердючки, чтобы встретиться с любимым артистом, рассказал Садальский. Зеленский пробрался в гримерку Сердючки на Евровидении.

Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу. Пугачева назвала свою преемницу.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко должен понести уголовное наказание. Савченко предрекла «серьезные волнения» на Украине из-за Порошенко.