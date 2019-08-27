Болтон подтвердил планы Трампа встретиться с Зеленским в Польше

Киев, 27 августа. Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве. Эту информацию подтвердил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который находится с визитом в Киеве.

По его словам, Вашингтон рассчитывает, что переговоры могут пройти в столице Польши на мероприятии, посвященном 80-летию начала Второй мировой войны.

«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве», — цитирует слова Болтона украинское издание «Европейская правда».

Как отметил советник президента США, встреча Трампа и Зеленского может состояться, несмотря на отсутствие ее официального анонса. Он добавил, что «оптимистичен» в своих ожиданиях по переговорам, так как у президентов Украины и США уже были две «очень теплые беседы». Болтон уточнил, что не знает, как долго могут продлиться переговоры, учитывая занятость президентов в мероприятиях.

Джон Болтон также прокомментировал сообщения прессы о том, что целью его визита в Киев является блокировка продажи Китаю украинского завода «Мотор-Сич». Советник президента США по нацбезопасности заявил, что консультации между сторонами по этому вопросу не должны повлиять на контакты Трампа и Зеленского.

«Это не тот способ, как мы работаем», — заверил он.

Ранее СМИ сообщили, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group обратились в Антимонопольный комитет Украины с просьбой согласовать сделку о покупке контрольного пакета «Мотор Сич». Это предприятие занимается производством авиационных двигателей. Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон намерен помешать компаниям из КНР получить контроль над заводом.