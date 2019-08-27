В Госдуме цитатой Путина прокомментировали открытие новых островов в Арктике

Гидрографы Северного флота, которые работают в составе экспедиции в архипелаге Земля Франца-Иосифа, открыли пять новых островов в Карском море. В настоящий момент ведется их изучение.

«На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы», — сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей горячо приветствовал достижение российских военных, поскольку оно может принести немалую выгоду России.

«Я положительно отношусь к тому, что острова были открыты, это очень хорошо. Наши ученые будут рассматривать различные варианты того, какую пользу они могут принести нашей стране», — рассуждает член нижней палаты парламента.

Говоря об открытии, он вспомнил цитату российского лидера Владимира Путина и подчеркнул, что никто не может претендовать на то, что открыла Москва, хотя и допустил, что отдельные страны попытаются покуситься на наши острова.

«Как говорил президент: границы Российской Федерации нигде не заканчиваются. Я думаю, эти острова не являются островами какого-либо государства, и некому предъявлять нам претензии. И это правильно. Если мы открыли эти острова, то и у всех остальных стран были возможности их открыть. Но они же этого не сделали. Да, действительно были первопроходцы — люди, которые осваивали территории. Это стоит неимоверных человеческих усилий, воли, силы духа ну и, конечно же, затрат. Те ресурсы, которые вкладываются нашим государством, людские, материальные, научно-технические, должны приносить плоды нашей стране», — продолжает политик.

Депутат Госдумы добавил, что территории, освоенные Россией, будут принадлежать исключительно России.

«Если мы открыли новые острова, то это не значит, что мы должны обратиться в ООН и сказать: а давайте мы с кем-нибудь их поделим. Мы открыли острова, мы приложили усилия, и вот мы вам их отдаем или между кем-то их распределим. Если мы были первыми, то острова должны быть нашими», — заключил Александр Шерин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в ближайшее время новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года.