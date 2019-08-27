В Госдуме оценили просьбу Эрдогана к Путину продать Турции истребители Су-57

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вместе осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Президенты сначала вдвоем поднялись по приставной лестнице в кабину истребителя, а затем продолжили обсуждение увиденного вместе с министрами обороны РФ и Турции. В ходе беседы Эрдоган поинтересовался у Путина, может ли Турция приобрести Су-57.

«Можете купить», — ответил российский лидер.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высоко оценил контакты президентов России и Турции в рамках авиакосмического салона в Жуковском.

«Открытие авиасалона МАКС-2019 — это знаменательное событие, а совместное посещение выставки Владимиром Владимировичем Путиным с Тайипом Эрдоганом — очень важный сигнал, — отметил Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Существующее сегодня военно-техническое сотрудничество между Россией и Турцией вселяет большой оптимизм, но еще более оптимистично выглядят перспективы дальнейшего развития этого сотрудничества».

По словам представителя профильного комитета ГД, неудивительно, что турецкий лидер столь высоко оценил новейший российский истребитель, ведь Су-57 — по-настоящему уникальная машина.

«Су-57 — это новейший самолет пятого поколения, без сомнения, техника столь высокого уровня крайне интересует турецкую сторону, — отметил собеседник ФАН. — Наверняка Анкара захочет приобрести и другие виды нашей новейшей авиатехники: самолеты, вертолеты и так далее. И, конечно, различные типы ракет».

По словам Швыткина, тот факт, что сегодня Россия уже поставляет Турции ракетные комплексы С-400, это знак, что в вопросе национальной безопасности Анкара занимает прагматичную позицию, руководствуясь только турецкими национальными интересами.

«Именно поэтому у Турции в приоритете именно российские вооружения. Думаю, наше дальнейшее сотрудничество в этом направлении будет только нарастать. Этому способствуют и достижения нашей дипломатии, и успешные испытания новейших российских вооружений. Высочайший уровень нашего оружия привлекает не только Турцию, но и другие страны. Поэтому приобретение Турцией наших вооружений станет отличным примером для других стран», — резюмировал Юрий Швыткин.

Помимо Су-57, президенты России и Турции вместе осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38, а также самолет-амфибию Бе-200. Владимир Путин лично рассказал турецкому лидеру об основных характеристиках самолета-амфибии.

Напомним, после того, как Турция, являющаяся страной НАТО, приобрела у России комплексы ПВО С-400, Соединенные Штаты отозвали свое решение продавать Анкаре американские самолеты F-35. В ответ на это Турция заявила, что готова рассматривать возможность покупки боевых самолетов у других стран — в том числе у России и Китая.