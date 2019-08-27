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В Госдуме оценили просьбу Эрдогана к Путину продать Турции истребители Су-57

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В Госдуме оценили просьбу Эрдогана к Путину продать Турции истребители Су-57

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган вместе осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Президенты сначала вдвоем поднялись по приставной лестнице в кабину истребителя, а затем продолжили обсуждение увиденного вместе с министрами обороны РФ и Турции. В ходе беседы Эрдоган поинтересовался у Путина, может ли Турция приобрести Су-57.

«Можете купить», — ответил российский лидер.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высоко оценил контакты президентов России и Турции в рамках авиакосмического салона в Жуковском.

«Открытие авиасалона МАКС-2019 — это знаменательное событие, а совместное посещение выставки Владимиром Владимировичем Путиным с Тайипом Эрдоганом — очень важный сигнал, — отметил Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Существующее сегодня военно-техническое сотрудничество между Россией и Турцией вселяет большой оптимизм, но еще более оптимистично выглядят перспективы дальнейшего развития этого сотрудничества».

В Госдуме оценили просьбу Эрдогана к Путину продать Турции истребители Су-57

По словам представителя профильного комитета ГД, неудивительно, что турецкий лидер столь высоко оценил новейший российский истребитель, ведь Су-57 — по-настоящему уникальная машина.

«Су-57 — это новейший самолет пятого поколения, без сомнения, техника столь высокого уровня крайне интересует турецкую сторону, — отметил собеседник ФАН. — Наверняка Анкара захочет приобрести и другие виды нашей новейшей авиатехники: самолеты, вертолеты и так далее. И, конечно, различные типы ракет».

По словам Швыткина, тот факт, что сегодня Россия уже поставляет Турции ракетные комплексы С-400, это знак, что в вопросе национальной безопасности Анкара занимает прагматичную позицию, руководствуясь только турецкими национальными интересами.

«Именно поэтому у Турции в приоритете именно российские вооружения. Думаю, наше дальнейшее сотрудничество в этом направлении будет только нарастать. Этому способствуют и достижения нашей дипломатии, и успешные испытания новейших российских вооружений. Высочайший уровень нашего оружия привлекает не только Турцию, но и другие страны. Поэтому приобретение Турцией наших вооружений станет отличным примером для других стран», — резюмировал Юрий Швыткин.

Швыткин: Су-57 — это новейший самолет пятого поколения, без сомнения техника столь высокого уровня крайне интересует турецкую сторону

Помимо Су-57, президенты России и Турции вместе осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62, тяжелый вертолет Ми-38, а также самолет-амфибию Бе-200. Владимир Путин лично рассказал турецкому лидеру об основных характеристиках самолета-амфибии.

Напомним, после того, как Турция, являющаяся страной НАТО, приобрела у России комплексы ПВО С-400, Соединенные Штаты отозвали свое решение продавать Анкаре американские самолеты F-35. В ответ на это Турция заявила, что готова рассматривать возможность покупки боевых самолетов у других стран — в том числе у России и Китая.

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