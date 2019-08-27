РФ и Турция наметили дополнительные меры по борьбе с террористами в Идлибе, сообщил Путин

Москва, 27 августа. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наметили дополнительные шаги по борьбе с террористами в сирийском Идлибе. Как отметил российский лидер по итогам переговоров с турецким коллегой, боевики продолжают обстреливать позиции правительственных войск САР.

Владимир Путин сообщил, что террористы также предпринимают попытки атаковать российские военные объекты. Он подчеркнул, что зона деэскалации в Сирии не должна служить прибежищем боевикам, а тем более — плацдармом новых нападений.

«В этом контексте мы наметили с президентом Турции дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки и в этой зоне, и как следствие в Сирии в целом», — цитирует слова Владимира Путина ТАСС.

Владимир Путин также выразил надежду, что конституционный комитет Сирии начнет работу в ближайшее время. Президенты РФ и Турции также отметили, что считают астанинский формат наиболее эффективным механизмом урегулирования ситуации в Сирии.