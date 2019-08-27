Вострецов отреагировал на критику Зюганова о защите миллионов россиян

Критика инициативы о работе по совместительству со стороны Геннадия Зюганова основана на ее ложной трактовке, распространенной в СМИ. Такую позицию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Ранее лидер КПРФ опубликовал в своем Twitter запись, в которой говорится о том, что Вострецов предлагает запретить работу по совместительству и тем самым лишить миллионы россиян существенной части заработка. По мнению Зюганова, необходимо сопротивляться «всему этому законотворчеству».

«Запрещать людям работать в двух или даже в трех местах, если это не угрожает здоровью их и окружающих, в рамках российского Трудового кодекса никто не может и не предполагает, — пояснил свое предложение Вострецов. — В данном случае речь идет совсем о другом — о сокрытии под видом внутреннего совместительства сверхурочной работы, которую работодатель обязан оплачивать в двойном размере».

Многие работодатели в России, не желая платить своим сотрудникам достойную зарплату, принуждают их оформляться в одном подразделении на полторы-две ставки, отметил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«То есть человек на своем рабочем месте трудится с повышенной нагрузкой. При этом в полном объеме, с положенными надбавками, оплачивается только основная ставка, а дополнительная начисляется в виде голого оклада без надбавок и премиальных. Вот это внутреннее совместительство и предлагается запретить», — рассказал парламентарий.

Переработку, как и положено по законодательству, необходимо оплачивать в двойном размере как сверхурочные, уточнил член фракции «Единая Россия».

«Таким образом, за ту же, что и сейчас, работу, выполняемую за полторы-две ставки, люди будут получать гораздо больше», — резюмировал председатель Объединения профсоюзов России СОЦРОФ.

Напомним, о планах Сергея Вострецова подготовить соответствующую инициативу стало известно в марте прошлого года. Точная дата внесения законопроекта пока не определена.