Болтон в Киеве обсудил «защиту» украинской промышленности от Китая

Киев, 27 августа. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком, в ходе которой обсудил защиту украинской промышленности от «недобросовестного поведения» Китая. Об этом сообщает пресс-служба посольства США на Украине.

В свою очередь Данилюк рассказал Болтону об «успешных реформах» Украины в сфере безопасности.

(1/2) In a meeting with NSDC Secretary Danyliuk, Ambassador Bolton heard about Ukraine’s progress on security sector reform. pic.twitter.com/UkGLdxeeIi