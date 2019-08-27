Болтон в Киеве обсудил «защиту» украинской промышленности от Китая

Киев, 27 августа. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком, в ходе которой обсудил защиту украинской промышленности от «недобросовестного поведения» Китая. Об этом сообщает пресс-служба посольства США на Украине.

«Болтон обсудил, как США могут поддержать усилия Украины для более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество, а также защиту промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая», — говорится в сообщении.

В свою очередь Данилюк рассказал Болтону об «успешных реформах» Украины в сфере безопасности.

(1/2) In a meeting with NSDC Secretary Danyliuk, Ambassador Bolton heard about Ukraine’s progress on security sector reform. pic.twitter.com/UkGLdxeeIi — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 августа 2019 г.

Ранее стало известно, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group обратились в Антимонопольный комитет Украины с просьбой согласовать сделку о покупке контрольного пакета украинского предприятия «Мотор Сич», которое занимается производством авиационных двигателей.

Позднее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон намерен помешать китайским компаниям получить контроль над заводом «Мотор Сич». По данным газеты, в ходе визита в Киев Болтон планирует провести встречу с руководством компании «Мотор Сич».