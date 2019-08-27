На МАКС-2019 Путин показал Эрдогану истребитель Су-57. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский выбрал премьера Украины

Владимир Зеленский представит Раде кандидата на должность премьер-министра страны. Им, по мнению президента Украины, должен стать Алексей Гончарук. Об этом сообщают местные СМИ. Сейчас Гончарук занимает пост заместителя руководителя офиса главы государства. Впрочем, другие варианты Зеленский также планирует рассмотреть. Как заявил президент страны, премьер-министра выберут уже на днях, а 28 августа пройдет совещание по кандидатурам других членов правительства. Как считает депутат Верховной рады Евгений Балицкий, Гончарук — серая и непонятная ни для кого лошадка. Да, и впрочем, о команде Зеленского сказать нечего. Даже спустя 100 дней своего президентства, он не сделал реальных шагов, чтобы изменить ситуацию в стране.

«Спросите у любого человека, что изменилось с приходом Зеленского, особенно в той части, которую он обещал. Я тоже за него голосовал, потому что хотел убрать националиста Петра Порошенко. Но пока есть один только популизм. Как оценить команду, которая ничего не сделала?», — заключает депутат Верховной рады.

Быть может, с приходом нового премьер-министра что-нибудь изменится. Сейчас Гончарук сопровождает президента Украины на всех мероприятиях, которые касаются экономических вопросов. Он юрист, работал советником первого вице-премьера и внештатным советником министра экологии. Владимир Зеленский же в этих вопросах не слишком силен. И вероятнее всего, видит в будущем главе кабмина серьезную поддержку.