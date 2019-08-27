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19:07 27 Августа 2019

На МАКС-2019 Путин показал Эрдогану истребитель Су-57. События дня. ФАН-ТВ

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Зеленский выбрал премьера Украины

На МАКС-2019 Путин показал Эрдогану истребитель Су-57. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Зеленский представит Раде кандидата на должность премьер-министра страны. Им, по мнению президента Украины, должен стать Алексей Гончарук. Об этом сообщают местные СМИ. Сейчас Гончарук занимает пост заместителя руководителя офиса главы государства. Впрочем, другие варианты Зеленский также планирует рассмотреть. Как заявил президент страны, премьер-министра выберут уже на днях, а 28 августа пройдет совещание по кандидатурам других членов правительства. Как считает депутат Верховной рады Евгений Балицкий, Гончарук — серая и непонятная ни для кого лошадка. Да, и впрочем, о команде Зеленского сказать нечего. Даже спустя 100 дней своего президентства, он не сделал реальных шагов, чтобы изменить ситуацию в стране.

«Спросите у любого человека, что изменилось с приходом Зеленского, особенно в той части, которую он обещал. Я тоже за него голосовал, потому что хотел убрать националиста Петра Порошенко. Но пока есть один только популизм. Как оценить команду, которая ничего не сделала?», — заключает депутат Верховной рады.

Быть может, с приходом нового премьер-министра что-нибудь изменится. Сейчас Гончарук сопровождает президента Украины на всех мероприятиях, которые касаются экономических вопросов. Он юрист, работал советником первого вице-премьера и внештатным советником министра экологии. Владимир Зеленский же в этих вопросах не слишком силен. И вероятнее всего, видит в будущем главе кабмина серьезную поддержку.

МАКС-2019

На МАКС-2019 Путин показал Эрдогану истребитель Су-57. События дня. ФАН-ТВ

Выставка в небе. В Жуковском открылся Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Это крупнейшая площадка, где представлены новейшие разработки в области гражданской и военной авиации. В этом году в выставке участвуют 800 компаний со всего мира. Хозяйка салона — Россия щедра на премьерные показы. Новинка — истребитель пятого поколения Су-57. Это военный самолет, который, как обещают авиаэксперты, даст фору своим аналогам. Оценили машину почетные гости салона президенты России и Турции. Реджеп Тайип Эрдоган поинтересовался возможностью покупки истребителя.
«Считаем, что наше сотрудничество с Россией придаст импульс новому развитию событий — как в авиационной сфере, так и в сфере космических технологий», — убежден Эрдоган.
«Уверен, что всех наших зарубежных партнеров и, конечно, наших турецких друзей, турецкую делегацию заинтересуют достижения отечественного, российского авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России последнего поколения, и это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», — заявил президент России Владимир Путин.
Еще одна премьера — российский гражданский самолет МС-21-300. Над ним авиаспециалисты работают с 2008 года, а уже в 2021 ожидается серийное производство. Пока заказчиками воздушного судна стали российские авиакомпании, но это только пока. МАКС-2019 будет работать до 1 сентября. За это время страны могут достичь многих договоренностей. 

Новое дело Абызова

На МАКС-2019 Путин показал Эрдогану истребитель Су-57. События дня. ФАН-ТВ

Очередное дело возбуждено против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. На этот раз речь идет о незаконном предпринимательстве, сообщает адвокат экс-чиновника. По версии следствия, Абызов вел бизнес через доверенных лиц, хотя, как член правительства, не мог этого делать. Эта история добавилась к другим делам против бывшего министра. Задержали Михаила Абызова в конце марта текущего года. Его подозревают в хищении 4 млрд рублей у нескольких энергетических компаний. С 2011 по 2014 года эти средства он выводил за рубеж. Действовал он не один, а в составе преступного сообщества, которое и возглавил. Кстати, не все фигуранты этого дела задержаны. Следствие не отрицает, что в деле могут появиться новые имена. Экс-министр сейчас находится в следственном изоляторе и твердит о своей невиновности. Михаилу Абызову и его единомышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

 