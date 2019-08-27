Путин выразил надежду, что конституционный комитет Сирии начнет работу в ближайшее время

Москва, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что конституционный комитет Сирии начнет работу в самое ближайшее время. Об этом российский лидер заявил на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Обсудили с господином Эрдоганом вопросы, связанные с формированием и запуском сирийского конституционного комитета, который, как мы надеемся, сможет начать работу в Женеве уже в самое ближайшее время» – заявил Путин.

Решение о создании комитета, который займется формированием новой конституции Сирии, было принято еще в январе 2018 года во время Конгресса сирийского национального диалога.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев выражал уверенность, что обсуждение политических противоречий в ходе подготовки конституции может стать залогом примирения враждующих сторон и положить конец затянувшейся войне.

Аналогичной точки зрения придерживается и Организация Объединенных Наций. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен выражал надежду на то, что работа комитета поможет урегулировать вооруженный конфликт.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Путин и Эрдоган оценили итоги работы астанинского формата. Лидеры России и Турции назвали астанинский формат наиболее эффективным механизмом урегулирования ситуации в Сирии.