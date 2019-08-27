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Путин и Эрдоган оценили высокую эффективность астанинского формата по Сирии

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Путин и Эрдоган оценили высокую эффективность астанинского формата по Сирии

Москва, 27 августа. Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган назвали астанинский формат наиболее эффективным механизмом урегулирования ситуации в Сирии.

На переговорах Путина и Эрогана в Москве особое внимание было уделено ситуации в Сирии. Лидеры двух стран оценили высокую эффективность астанинского формата при разрешении сирийского кризиса. Путин отметил, что Россия и Турция тесно взаимодействуют на этой площадке с участием Ирана.

«На наш взгляд этот формат является наиболее эффективным механизмом решения сирийского кризиса, — заметил российский лидер на пресс-конференции после переговоров на авиасалоне МАКС-2019 на территории «Жуковского». — Считаем, что на данном этапе самое главное сосредоточиться на окончательной стабилизации обстановки на «земле» и продвижения процесса политического урегулирования».

Путин и Эрдоган оценили высокую эффективность астанинского формата по Сирии

Во время выступления Путин также выразил надежду, что конституционный комитет Сирии начнет работу в самое ближайшее время. 

Напомним, решение о создании комитета, который будет заниматься вопросами формирования новой конституции Сирии, было принято еще в январе 2018 года во время Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

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