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Бастрыкин посетил специализированный дом ребенка в Сочи

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Бастрыкин посетил специализированный дом ребенка в Сочи

Москва, 27 августа. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вместе с сотрудниками управления СК по Краснодарскому краю посетил специализированный дом ребенка №2 в Сочи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В этом учреждении помогают детям с различной степенью поражения центральной нервной системы. Возраст малышей — до трех лет. Они являются либо сиротами, либо остались без попечения родителей. Сейчас в доме ребенка проживают 22 воспитанника.

В пресс-службе СК РФ рассказали, что это не первая встреча Бастрыкина с сотрудниками сочинского дома ребенка и его воспитанниками.

«Глава ведомства старается общаться с ребятами при каждом визите в Краснодарский край», — говорится в сообщении СК РФ.

Во время этого визита Александр Бастрыкин обсудил с руководством учреждения практику последующий адаптации и абилитации детей, а также порядок взаимодействия с сотрудниками краевого следственного подразделения. Глава СК во время беседы с главврачом дома ребенка Еленой Мельдер подчеркнул, что труд работников учреждения, которые помогают детям с тяжелыми судьбами, заслуживает искреннего уважения.

Отмечается, что забота о детях, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, является одной из приоритетных задач СК РФ. В каждом регионе страны следователи шефствуют над воспитанниками социальных учреждений.

«Такие дети особенно нуждаются в душевной теплоте и заботе взрослых, а также помощи при выборе верного жизненного пути. Мы помогаем создать для них комфортные условия проживания, прилагая максимум усилий для социализации и подготовки ребят к самостоятельной жизни в нашем обществе», — сообщили в Следственном комитете.

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Источник: сайт Следственного комитета РФ
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