Незаконные митинги «оппозиции» обошлись Москве в 237 миллионов рублей

Москва, 27 августа. Митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от так называемой «оппозиции» прошли в Москве 27 июля, 3 и 10 августа, при этом первые две акции были незаконными. Для обеспечения порядка на митингах были привлечены сотрудники правоохранительных органов и использована многочисленная техника.

Журналисты News.ru подсчитали, во сколько бюджету страны обошлось обеспечение безопасности горожан на митингах, в том числе незаконных, в Москве. При подсчетах учтены средства, которые были затрачены дополнительно. Для обеспечения безопасности были привлечены сотрудники Росгвардии, представители МВД и спецтехника.

Служащий силовых ведомств в случае сверхурочной работы в выходной день может рассчитывать на денежную компенсацию или отгул. Размер денежной компенсации составляет 10 тысяч рублей. По данным издания, из соседних с Москвой областей были прикомандированы минимум 700 человек.

В общей сложности за три дня проведения митингов были задействованы 26 тысяч сотрудников правоохранительных органов: 27 июля и 3 августа было по 8 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, 10 августа – 10 тысяч человек. Таким образом, за сверхурочную работу сотрудникам полиции и Росгвардии выплатили 230 млн рублей премий.

Кроме того, для обеспечения безопасности на митингах были привлечены 500 единиц техники – автобусы, автозаки и спецтехника. Учитывая цены на топливо и объем баков, за три дня акций так называемой «оппозиции» на топливо было затрачено 7,2 млн рублей. К тому же на акциях присутствовало от трех до пяти бронеавтомобилей КамАЗ-43501 — 67 тысяч рублей. Один раз для наблюдения с воздуха привлекался вертолет КА-226 – еще 27,7 тысячи рублей. Для перекрытия улиц были использованы 15 поливальных уборочных машин МД-43118 с двумя баками объемом 210 и 350 литров – 382 тысяч рублей. Дежурство двух карет скорой помощи обошлось в 6,8 тысячи рублей. Всего в ходе трех акций на топливо было затрачено 7,7 млн рублей бюджетных средств.

По данным издания, за три дня проведения незаконных митингов 27 июля и 3 августа и согласованного митинга-концерта 10 августа было потрачено 237,65 млн рублей. Этих средств бы хватило на оказание помощи 576 людям с онкологическими заболеваниями. В среднем на первичные процедуры при онкологических заболеваниях тратится 412 тысяч рублей.

Поводом для проведения митингов, в том числе незаконных, стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы соратников Алексея Навального из-за поддельных подписей. В подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.