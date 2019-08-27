Пожарные Петербурга получили новую спецтехнику. ФАН-ТВ

Петербургские пожарные получили новую спецтехнику и снаряжение. 15 современных пожарных машин отечественного производства появятся в 13 пожарных частей. Ключи от техники их начальникам вручил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

«Действительно, город постарался, чтобы у вас появилась новая техника. Потому что если у вас есть чем тушить, вы обязательно потушите. Вообще, пожарные в нашем городе одна из самых смелых, героических профессий. Это служение нашему городу», — подчеркнул врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Он также напомнил, что в этом году город вводит в эксплуатацию парк Героев-пожарных.

Техника была приобретена на средства городского бюджета в рамках реализации государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге». Валерий Фоменков в пожарной охране работает более 30 лет. Отметил, что по сравнению с советскими новые машины намного комфортнее в эксплуатации.

«С этими автомобилями у нас расширился автопарк, обновился автопарк. Естественно, это время прибытия и реагирование на всякие чрезвычайные ситуации, конечно, дают преимущества. Ну, и расширение автопарка, новые части открываются, будем прибывать к месту пожара на несколько минут раньше», — рассказал о преимуществах новой техники начальник петербургской пожарно-спасательной части №39.

В этом году для подразделений противопожарной и поисково-спасательных служб была закуплена техника и снаряжение на сумму 262 млн рублей. Всего в боевом расчете противопожарной службы Петербурга находится 25 пожарных автоцистерн.

Новые пожарные автоцистерны позволят частично решить вопрос по плановой замене пожарной техники. Сейчас в ведении правительства находится 21 пожарно-спасательная часть, где работают 2700 человек. В следующем году планируется закупить еще 10 пожарных автоцистерн, что позволит устранить проблему по замене устаревшей пожарной техники на ближайшие 7-10 лет.