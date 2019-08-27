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Лоббистская фирма из США косвенно признала вмешательство в московские выборы

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Лоббистская фирма из США косвенно признала вмешательство в московские выборы

Москва, 27 августа. Американская юридическая, лоббистская фирма Akin Gump косвенно признала факт вмешательства в московские парламентские выборы, отвечая на запрос члена Общественной палаты РФ Михаила Аничкина.

Она отметила, что бывший младший сотрудник фирмы несанкционированно воспользовался компьютерной системой фирмы для того, чтобы убедить российские СМИ заступиться за студента НИУ ВШЭ Егора Жукова, задержанного по итогам беспорядков 27 июля.

«Данные действия были произведены без ведома и разрешения руководства фирмы и в нарушение установленных в фирме правил. По заверению руководства компании, фирма не имеет никакого отношения к сделанным в указанной частной переписке заявлениям», — цитирует текст ответа Аничкин.

В Akin Gump также подчеркнули, что компания не занимается политическими вопросами и вопросами лоббирования на территории России. Ранее Аничкин заявлял, что Akin Gump оказывает давление на российских ученых, угрожая им отменой лекций и даже санкциями.

Напомним, что ранее в Госдуме создали комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. В частности, американское посольство опубликовало в Twitter карту с указанием маршрута движения колонны и точек сбора во время одного из незаконных митингов.

Кроме того, стало известно о специальной западной методичке, в которой подробно описывается, как организовать митинги в Москве.

Несанкционированные митинги в российской столице начались после того, как Мосгоризбирком снял с выборов в Мосгордуму ряд кандидатов, допустивших нарушения при выдвижении. Так, например, Любовь Соболь была уличена в использовании автографов мертвых людей и фальсификации подписей.

 

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Источник: Интерфакс
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