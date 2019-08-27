Песков рассказал, как Путин провел лето



Москва, 27 августа. Президенту РФ Владимиру Путину этим летом отдохнуть не удалось, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как такового отпуска у президента не было», — пояснил он в комментарии телеканалу Life.

По словам Пескова, Путин совмещал рабочие мероприятия и личное времяпрепровождение. К примеру, посетил мотошоу «Ночных волков» в Севастополе, где компанию ему составили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.

При этом представитель Кремля не исключил, что Путину еще удастся выкроить пару дней для отдыха.

Как сообщалось ранее, сегодня российский лидер прибыл на поля МАКС-2019, где принял своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин продемонстрировал ему перспективный российский истребитель Су-57, а также понаблюдали за полетом нового пассажирского лайнера МС-21-300.

Глава государства успел угостить Эрдогана вологодским ванильным мороженым, а после лидеры стран удалились для проведения переговоров тет-а-тет.

Как сообщал ранее Пятый канал, в мае Песков заявил, что этим летом президент РФ снова будет отдыхать в Туве вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. В июле 2018 года они провели несколько июльских дней в тайге, успев порыбачить. С ними вместе отдыхад и директор ФСБ Александр Бортников.