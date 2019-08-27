В Купчино Audi и полицейский автомобиль не поделили дорогу. ФАН-ТВ

На Малой Балканской улице, в районе дома 27, произошла авария с участием нескольких автомобилей. По словам очевидцев, лихач на Audi не захотел пропускать машину патрульно-постовой службы, чем спровоцировал ДТП.

По предварительной информации все случилось около 15:00. Водитель Audi при выезде с парковки, совершил столкновение с полицейской «Ладой». В результате ДТП водитель и двое пассажиров служебной машины получили травмы различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка.

Добавим, официальные представители УГИБДД ГУ МВД в Петербурге и Ленобласти позже опровергли информацию о том, что автомобиль находится в их ведении.