Специальный чат-бот разработали для неопытных депутатов Верховной рады

Киев, 27 августа. Для депутатов Верховной рады Украины разработали чат-бот в мессенджере Telegram, который будет помогать им в работе. Об этом сообщил эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего (УИБ) Антон Семенов.

«Данный бот создан, чтобы помогать депутату, для того чтобы сокращать время, которое он тратит на поиск тех или иных документов, для того чтобы он мог отвечать на массу вопросов, которые содержатся в специализированных базах данных Верховной рады», — сказал Семенов.

По его словам, уже сейчас с помощью бота парламентарии могут узнать порядок оформления помощника депутата. В частности, какие документы необходимы для этого и куда с ними подавать. Кроме того, бот может подсказать парламентарию, в каком из залов проходит заседание, чтобы депутат мог быстро сориентироваться.

Семенов также добавил, что с 29 августа чат-бот начнет работать в полную силу. Именно в этот день депутаты Рады примут присягу, после чего состоится первое заседание парламента нового созыва.

Напомним, 21 июля на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. Явка на выборах составила 49,84%. По итогам выборов партия «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, обеспечив себе парламентское большинство в Верховной раде. Кроме того, в парламент прошли «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и партия «Голос».