Президент Бразилии ждет от Макрона извинений

Бразилиа, 27 августа. Президент Бразилии Жаир Болсонару ждет от главы Франции Эммануэля Макрона извинений за оскорбления в свой адрес.

Болсонару возмутился, что Макрон назвал его лжецом. По его мнению, заявление французского лидера ставит под вопрос суверенитет Бразилии над Амазонией.

«Для начала, господину Макрону стоило бы отказаться от своих оскорблений в мой адрес», — объявил он.

По словам бразильского президента, только после этого Бразилиа рассмотрит возможность получения помощи от членов «Большой семерки» на борьбу с пожарами в Амазонии. Глава гражданской канцелярии президента страны Оникс Лоренцони подтвердил, что правительство откажется от анонсированной Макроном помощи G7.

«Сперва извинения, затем предложение, а потом я отвечу», — резюмировал Болсонару.

Он также заверил, что не оскорблял в Facebook супругу Макрона Брижит. Он заявил, что его цель была противоположной.

«Я просил [пользователей] больше не делать таких публикаций», — пояснил президент Бразилии.

В ответ журналисты поинтересовались, планирует ли Болсонару прощения у первой леди Франции. Вместо ответа он отказался продолжать разговор со СМИ.

Ранее Болсонару в Facebook посмеялся над коллажем, который оскорблял Макрона и его супругу Брижит. В пресс-службе президента Бразилии отказались уточнить, принадлежат ли эти слова самому главе страны или кому-то из его помощников.

Макрон в свою очередь выразил сожаление в связи с «крайне невежливыми» заявлениями в адрес его супруги от главы другого государства. Он поделал Бразилии президента, «который станет вести себя на высоте своих обязанностей».