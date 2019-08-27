Варшава, 27 августа. Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что строящийся газопровод «Северный поток — 2» напоминает ему пакт Молотова-Риббентропа.

Своими ассоциациями современного проекта с договоренностями 1939 года замглавы МИД Польши поделился в эфире польского телевидения, сообщает «Взгляд».

Представитель польского МИДа вспомнил визит президента России Владимира Путина в Польшу, который состоялся 10 лет назад. Тогда российский лидер прибыл посетить памятные мероприятия, посвященные 70-летию начала Второй мировой войны.

«Тяжело не иметь такого впечатления, если президент Путин сюда приехал, произнес речь, в которой… указал на критическое отношение со стороны России к пакту Молотова-Риббентропа, а позже было начато строительство газопровода, который мог такую коннотацию напоминать», — сказал заместитель министра иностранных дел Польши.

Польский политик считает, что «Северный поток», который обходит Польшу и страны Балтии, является очередной договоренностью между Россией и Германией, заключенной с целью навредить этим государствам и Европе.

Шинковский также выразил надежду, что США поможет помешать реализации проекта «Северный поток – 2».

Советско-германский договор о ненападении, наиболее известный как пакт Молотова-Риббентропа, был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Польша воспринимает его как документ, который зафиксировал сферы влияния в Европе и фактически разделил ее.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает возведение двух ниток трубопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод намерены достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект поддерживается рядом европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают страны Прибалтики, США и Украина.