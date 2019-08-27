Поляк Корейба устроил скандал на шоу Скабеевой из-за возвращения России в G8

Москва, 27 августа. Политолог из Польши Якуб Корейба на шоу Ольги Скабеевой «60 минут» устроил скандал из-за намерения Запада нормализовать отношения с Россией и вернуть ее в G8.

Эксперт в ходе обсуждения в агрессивной форме назвал президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона «латентными коллаборантами» из-за их заявлений о возможности возвращения формата G8 с участием России. Корейба обратил внимание на важность Украины, которая «не позволяет договариваться с давно ни на кого не нападавшей» Россией.

При этом речь поляка сопровождалась активной жестикуляцией и криками. Скабеева иронично прокомментировала, что гость студии попросту может «лопнуть», если не успокоится. Она напомнила, что те, кого Корейба назвал «коллаборантами», определяют судьбу самой Варшавы.

«Они хотят, чтобы Украина сдала свои позиции. А она не сдает и учит весь мир, как с вами надо», — цитирует эксперта «Экономика Сегодня».

Украинский политик Юрий Кот попытался возразить политологу, что сам Киев сделал для нормализации ситуации ничтожно мало. На что поляк объявил, что все хорошее, по мнению Кота и его единомышленников, на самом деле «плохо для Украины». Члены «Оппозиционной платформы», на его взгляд, «в любой нормальной стране сидели бы в тюрьме».

«Но либеральные украинцы позволяют им быть. Такого нет ни в одной стране мира!» – прокричал Корейба, стуча по стеклянной стойке.

Скабеева резонно заметила, что стойка может сломаться под таким напором и предложила гостю студии отойти от нее подальше. Тем временем украинский дипломат Вадим Трюхан отдалился от Корейбы, признавшись, что от криков польского политолога «уже уши болят».

Напомним, формат G8 стал «Большой семеркой» в 2014 году, когда Россия из-за событий в Крыму прекратила в нем участие. В прошлом году премьер-министр Италии Джузеппе Конте в канун своего первого официального визита в Москву заявил, что необходимо восстановить формат «Большой восьмерки».

На днях президент США и глава Франции во время телефонных переговоров обсудили возможность приглашения России на саммит G7 в 2020 году. Следом и председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, а также другие политики призвали участников G7 возобновить сотрудничество с Россией.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне начала гражданской войны на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. Украинские власти, не приняв решение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также крымчан отделиться от государства, начали обвинять Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела Украины, не предъявляя при этом доказательств. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризисы, а вопрос о статусе Крыма, который вошел в состав РФ демократическим путем, закрыт окончательно.

Отметим, что Корейба не в первый раз оказывается в центре скандала. В июне, например, польский эксперт отличился провокационным заявлением в адрес жителей Донбасса, спросив, почему они «еще живы».