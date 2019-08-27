В Киеве не верят в эффективность Гончарука, которого Зеленский намерен сделать премьером

Президент Украины Владимир Зеленский хочет назначить заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука премьер-министром страны, об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

«Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука», — сообщает издание.

Известный политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, рассуждая о дальнейших перестановках в правительстве Украины, согласился с тем, что, скорее всего, Гончарук действительно будет назначен на должность, поскольку уже имеет опыт государственного управления.

«Это — одна из наиболее вероятных кандидатур. Финального решения еще нет, но тем не менее, скорее всего, все так и произойдет. В какой-то мере назначение этого человека будет означать продолжение реформ, особенно после [бывшего президента Украины Петра] Порошенко. Гончарук работал советником еще при премьере», — заявил аналитик в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

При этом политолог обратил внимание, что возможный кандидат на пост главы исполнительной ветви власти Украины не пользуется популярностью ни в обществе, ни в парламенте.

«Надо понимать, что популярность данного премьера будет необычайно низкой, потому что он будет находиться в тени офиса президента Украины и не будет самостоятельной политической фигурой», — продолжает политолог.

Эффективность Гончарука также находится под большим вопросом, ведь он полностью зависит от решений главы государства, поскольку является его ставленником.

«Сложно сказать, в силу того, что он недостаточно самостоятелен. Я пока что не вижу и не верю в попытки пересмотреть социально-экономической ситуации. Кардинально пересмотреть те экономические отношения, которые уже сегодня сформировались в украинской экономике [невозможно]», — резюмировал Руслан Бортник.

Напомним, Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, за него проголосовало более 73% избирателей. Его инаугурация состоялась 20 мая 2019 года. Главными приоритетами своей команды он назвал прекращение огня на востоке страны и возвращение «украинских Крыма и Донбасса», а также распустил Верховную раду. На досрочных выборах в парламент партия действующего президента набрала более 40% голосов.