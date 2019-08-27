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Дочь актрисы Людмилы Мальцевой рассказала о «злой» смерти матери

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Дочь актрисы Людмилы Мальцевой рассказала о «злой» смерти матери

Москва, 27 августа. Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни. Трагическая новость появилась на сайте Союза кинематографистов РФ.

Ее коллеги напомнили, что Мальцева была не только талантливой актрисой, но также педагогом и культурологом. Вместе с народным артистом Юрием Назаровым они вместе преподавали актерское мастерство в Областном гуманитарном университете.

«Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Мальцева играла и в комедиях, и в боевиках, в драмах и детективах, мелодрамах и документальных фильмах. Участвовала в съемках многих телесериалов. Известность ей принесли роли в многосерийных фильмах «Бывших не бывает», «Мой любимый папа», картинах «Мы с дедушкой», «Затеси» и «Пасечник».

Дочь актрисы Полина Нечитайло в комментарии Федеральному агентству новостей сообщила, что мать скончалась скоропостижно, и это стало настоящим потрясением для близких.

«Да, скоропостижно и очень зло, так врачи сказали. Никто не ожидал», — сказала женщина.

Она уточнила, что прощание с Мальцевой пройдет 29 августа. в 11.00 начнется отпевание в Храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, а сами похороны — на Братовщинском кладбище в Московской области. Вечером в 18.00  в кафе «Самегрело» в Москве пройдут поминки. 

 

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