Коэльо извинился перед Францией за «истерику Болсонару»

Бразилиа, 27 августа.Известный писатель Пауло Коэльо записал видеообращение к французам, в котором попросил у них прощение за поведение президента Бразилии Жаира Болсонару. Он заявил, что бразильский народ заслуживает президента, который умеет вести себя достойно.

«Это немного грустное видео снято, чтобы попросить прощения у моих французских друзей за возникший кризис, за, я бы сказал, истерику Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его супруге. Простите меня, простите меня тысячу раз», — заявил Коэльо.

Напомним, что на прошлой неделе во время саммита G7 между Болсонару и Макроном произошла перепалка. Президент Франции предложил обсудить горящие леса в Амазонии, однако Болсонару счел эту инициативу оскорбительной. Он обвинил своего коллегу в «колониальной ментальности» и преследовании личных политических целей.

Макрон не оставил этот выпад без ответа и в свою очередь обвинил Болсонара в невыполнении взятых на себя условий по климату. Французский президент также выступил против свободной торговли между ЕС и южноамериканским блоком.

Полемика лидеров двух стран вскоре вышла за пределы саммита G7. Болсонару позволил себе оскорбительный комментарий в адрес Макрона и его супруги в соцсетях, а его оппонент осудил коллегу во время общения с прессой. Он заявил, что великому народу Бразилии, вероятнее всего, стыдно за своего гаранта.