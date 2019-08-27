Всех косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на свободу

Москва, 27 августа. Двух косаток и шесть белух, которые были узниками «китовой тюрьмы», выпустили в Охотское море у мыса Перовского. Теперь все 10 косаток из бухты Средняя находятся на свободе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Караван с животными за пять дней преодолел 1,8 тысячи километров из бухты Средняя Приморского края к побережью Охотского моря. Все это — несмотря на продолжительные ливни и паводок в регионе, тяжелую ситуацию на дорогах края и подъем воды в Амуре.

Как рассказали в пресс-службе ВНИРО, косаток — самку Харю и самца Фореста — выпустили в море одновременно через транспортировочную клеть, которая была установлена на катамаране. До этого животным сделали массаж и восстановили им мышечный тонус.

Косатки некоторое время покружили возле берега, а затем вместе ушли в северную часть залива. После того, как морские хищники ушли на безопасное расстояние, на свободу выпустили и белух.

«Их выпускали поочередно непосредственно возле берега. Сначала кран опускал носилки с животным на мягкий мат на берегу. Здесь ученые производили замеры белух, брали анализ крови, тканей и выдоха, после чего кран поднимал носилки и опускал в воду возле берега на глубину 1,5 метра, где два тренера помогали животному аккуратно освободиться из носилок, чтобы не повредить плавники», — рассказали во ВНИРО.

Как ранее рассказали ФАН специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, белухи после выпуска ведут себя не так, как косатки: они сразу ныряют под воду и скрываются от наблюдателей. Визуально отследить их перемещение было невозможно, но двум крупным животным установили спутниковые метки, которые будут фиксировать их местоположение в открытом море.

Сейчас все 10 косаток из бухты Средняя уже находятся на свободе. До наступления холодов группа специалистов планирует вывезти оставшихся белух партиями по 15–20 животных.