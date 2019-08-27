Эксперт объяснил отказ от названия ИПК для системы пенсионных накоплений

Санкт-Петербург, 27 августа. Независимый финансовый эксперт рассказал, почему ЦБ и Минфин приняли решение отказаться от названия ИПК для новой системы пенсионных накоплений. Он считает, что право собственности будет отсутствовать в законопроекте.

Основой для новой пенсионной системы станет законопроект об «индивидуальном пенсионном капитале», однако принуждать граждан к вступлению в эту структуру не будут. Экономист, автор проекта All Economics Антон Шабанов рассказал «Национальной службе новостей», что из системы могут убрать право собственности, которое не давало пользоваться накоплениями другим лицам от имени владельца.

«Возможно, новая система будет в этом отличаться, что она будет плюс-минус идеологически похожа на то, что мы уже видели ранее. Когда пенсионные деньги можно было без прямого спроса у будущего пенсионера перераспределять из одной системы в другую», – поделился эксперт.

Он считает, что ИПК позволял жителям страны самим решать использования средств, однако без право на собственность накоплениями смогут распоряжаться другие.

Отметим, что проект ИПК был разработан еще три года назад и должен заработать в 2020 году. Работник сможет самостоятельно отчислять 6% заработной платы и регулировать ставки взноса, а также отказ от уплаты.