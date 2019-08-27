Депутат Госдумы предложил расширить перечень потенциально опасных собак

Немецкую овчарку, добермана и ротвейлера необходимо добавить в существующий список опасных пород собак. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил депутат Сергей Вострецов.

«Я считаю, что необходимо расширить перечень потенциально опасных собак и включить в него такие породы, как немецкая овчарка, доберман и ротвейлер. Это крупные опасные собаки, которые могут навредить не только окружающим, но и самим владельцам, если их не воспитывать должным образом», — заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы. С 1 января 2020 года будет запрещен выгул этих собак в общественных местах без намордника и поводка.

Однако в список не попали как минимум три широко известные в России породы: немецкая овчарка, доберман и ротвейлер. А ведь это служебные собаки, которые применяются в служебно-боевых действиях, напомнил собеседник ФАН.

«Если люди хотят, чтобы у них дома были такие животные, то это их личное дело. Но мне хотелось бы, чтобы мои дети были в безопасности в то время, когда таких питомцев выгуливают без ограничительных средств. Кроме того, наличие намордника и поводка — зачастую защита самого хозяина, а не его обременение», — добавил Вострецов.

По словам члена фракции «Единая Россия», покупка элементарных средств защиты не должна вызвать протеста со стороны владельцев таких собак. Более того, владельцы всех прочих пород также должны выгуливать своих питомцев исключительно в наморднике и на поводке, добавил парламентарий.

«Если животное на вашем огороженном участке — ради бога, пусть ходит, как хочет. Но на улице же маленькие дети! Иногда они неосознанно провоцируют животных, не представляя, какую угрозу те несут», — отметил депутат Госдумы.

Вообще говоря, иметь собаку — это большая ответственность для ее хозяина, уверен Вострецов. Это касается не только средств защиты, но и уборки за подопечным, пояснил он.

«Собак выводят на прогулку, чтобы те справили естественные надобности. И хорошо бы, чтобы за своими питомцами убирали не только самые сознательные хозяева, но и все остальные владельцы. Ведь мы пытаемся создать в наших городах комфортную среду для жизни», — подчеркнул собеседник ФАН.

Напомним, что по новому закону выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка можно будет лишь на огороженной территории владельца. При входе на такую территорию должна быть размещена предупреждающая надпись.