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Украина признала, что закупает в России комплектующие для военной техники

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Украина признала, что закупает в России комплектующие для военной техники

Киев, 27 августа. Государственный концерн «Укроборонпром» продолжает покупать российские комплектующие для украинской военной техники. Об этом заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко.

«Сегодня «Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену», — сказала Коваленко в интервью изданию Lb.ua.

По ее словам, на вооружении украинской армии остается большое количество производимой в России военной техники, поэтому в данный момент Киев не может полностью отказаться от закупки российских комплектующих.

«Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения. Здесь два пути. Первый - импортозамещение, которое возможно, когда таких образцов много. Тогда это экономически оправдано. Второй - импорт из РФ, когда образцы единичные и замещение невыгодно», — пояснила Коваленко.

Данная ситуация актуальна для используемой ВСУ авиационной техники, серийное производство которой осуществляется в России.

Напомним, в 2014 году экс-президент Украины Петр Порошенко запретил военно-техническое сотрудничество с Россией. Однако Киев продолжил тайно закупать российские комплектующие для украинской военной техники. Украинские оборонные предприятия осуществляют закупки российских комплектующих через третьи фирмы.
      

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