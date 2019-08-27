Россиянин Пельмень Кондольский объяснил, почему решил вернуть прежнее имя

Челябинск, 27 августа. Житель Троицка Челябинской области Пельмень Кондольский заявил, что намерен вернуть свое прежнее имя — Роман Грошев.

19-летний молодой человек ранее поменял паспорт, чтобы выиграть 200 килограммов пельменей. Однако теперь Пельмень Кондольский намерен вернуть прежнее имя, несмотря на то, что стал популярен в своем городе.

«Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю — меня на кухню, наверное, пошлют? — рассуждает челябинец. — Также я еще не свыкся с тем, что, если я останусь с этим именем, у меня будут дети Пельменьевичи».

Он отметил, что к новым имени и фамилии в семье отнеслись с непониманием.

«Бабушка говорила: «Ты родину так продашь за пельмени, ты Россию продашь!» — делится он воспоминаниями. — Ну куда я продам?»

Молодой человек добавил, что о своем поступке — смене имени на Пельмень Кондольский — не жалеет. Однако он отметил, что 200 килограммов пельменей так и не получил — приз выдали деньгами. Бывший и будущий Грошев потратил их на новый телефон и развлечения.

Напомним, пельмени «Кондольские» ранее провели конкурс, победителем которого становился человек, сменивший имя и фамилию на Пельмень Кондольский. В настоящее время производитель придумал новую акцию, предложив 50-процентную скидку на свою продукцию представителям всех сексуальных меньшинств. Для этого представителю ЛГБТ-сообщества необходимо прийти в магазин с партнером.