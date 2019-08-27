Путин назвал блестящей работу экипажа МКС в ситуации со стыковкой «Союза МС-14»

Москва, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил действия членов экипажа Международной космической станции (МКС) в ситуации со стыковкой корабля «Союз МС-14», которую провели со второго раза во вторник утром. Глава государства назвал работу космонавтов блестящей.

На полях авиакосмического салона МАКС-2019 российский лидер связался по телемосту с космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым, которые в настоящее время находятся на станции.

«Знаем, что ситуация в чем-то была и нештатной, но, как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой», — подчеркнул президент.

Путин выразил надежду на то, что и дальше дела пойдут, «как по маслу», что зависит от высокого уровня профессионализма, который уже показали российские космонавты.

Напомним, 27 августа корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту успешно пристыковался к МКС, в частности к модулю «Звезда», который освободили специально, переместив в ручном режиме «Союз МС-13» к модулю «Поиск». Первая попытка стыковки прошла 24 августа и завершилась неудачей.

Как объяснил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, причиной стала устаревшая аппаратура иностранного производства. Согласно данным из открытых источников, техника произведена на Украине.

Робот Федор проведет на борту станции две недели, а не 10 дней, как планировалось ранее. То, что стыковка произошла на три дня позже назначенного, Федор объяснил «попаданием в пробку». Отметим, что отечественный антропоморфный робот-спасатель превосходит американские аналоги навыками использования рабочих инструментов и мелкой моторикой рук.