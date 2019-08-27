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Суд оштрафовал Янкаускаса на 20 тысяч рублей за участие в незаконном митинге

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Суд оштрафовал Янкаускаса на 20 тысяч рублей за участие в незаконном митинге

Москва, 27 августа. Тверской районный суд Москвы оштрафовал муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса на 20 тысяч рублей за участие в незаконном митинге 14 июля в Москве, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее 29 июля Янкаускаса арестовали на семь суток за организацию незаконного митинга в столице, 5 августа его задержали на выходе из спецприемника и арестовали еще на 10 суток. Затем 14 августа суд арестовал его в третий раз: на девять суток за призывы к участию в незаконных митингах и массовых беспорядках в Москве.

Незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве. В число тех, кого МГИК не допустил до выборов, вошли в том числе сторонники скандального блогера Алексея Навального: Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Илья Яшин, а также юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь.

Перечисленные соратники Навального предоставили поддельные подписи, кроме того, в листах незарегистрированных кандидатов от «оппозиции» содержались «мертвые души». Недовольные решением Мосгоризбиркома представители «оппозиции» стали организовывать несанкционированные митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов, при этом пытаясь оказать давление на Мосгоризбирком.

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