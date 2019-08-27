Пранкеры выяснили, что Митрохин готов выполнять любые платные услуги

Москва, 27 августа. Кандидат в депутаты Мосгордумы от парии «Яблоко» Сергей Митрохин попался на розыгрыш команды популярного пранкера Вована. Выяснилось, что политик готов выполнять любые услуги за определенное вознаграждение.

Видеозапись с пранком была опубликована в YouTube-канале «Vovan222prank». Судя по аудиозаписи, пранкеры позвонили Митрохину от имени Юрия Лужкова и предложили ему «сотрудничество» в преддверии единого дня голосования 8 сентября. Человек, представившийся помощником Лужкова, предложил кандидату в депутаты МГД приехать в Вену на встречу. Митрохин быстро согласился и добавил, что готов взять с собой жену.

После этого пранкер выяснил у Митрохина минимальную сумму, за которую тот готов выполнять пожелания «Лужкова» по продвижению определенных кандидатов на выборах. Политик предложил выделить ему 10 миллионов рублей. Пранкер отметил, что «это копейки», и попавшийся на удочку Митрохин поднял цену до 20 миллионов рублей.

На следующий день Митрохину перезвонил другой пранкер, пишет Nation News. Он сообщил, что оговоренная ранее встреча срывается, потому что предыдущего связного задержала полиция в связи с финансовыми махинациями, в которых может быть замешана юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. Кандидат в депутаты Мосгордумы, узнав об этом, расстроился, однако его собеседник уверил, что сделка остается в силе, хоть и будет реализована позднее.

Позже Сергею Митрохину позвонил еще один пранкер — в этот раз от имени сотрудника расследований «ФБК» Георгия Албурова. Он предложил кандидату в Мосгордуму от «Яблока» взаимопомощь в рамках проекта блогера Алексея Навального «Умное голосование». Пранкер обратил внимание на то, что ранее Митрохин критиковал «Умное голосование», на что тот ответил, что негатив с его стороны был следствием отсутствия его имени в списке проекта. Если же сейчас ему выделят место в списке, никакой критики не будет, и он готов будет поддерживать определенных кандидатов. Сергей Митрохин добавил, что некоторых кандидатов он открыто поддерживать не может, так как это противоречит правилам партии.

При этом ранее Сергей Митрохин критиковал Любовь Соболь и заявлял, что якобы люди из ее штаба подделывали подписи за него.

Как отмечает издание, пранк от команды Вована, на который попался Митрохин, демонстрирует истинное положение дел в так называемых «оппозиционных» кругах. Осуществление платных услуг, невзирая на политические взгляды и отношение партии, на которое согласился Митрохин, имеет признаки работы представительниц древних профессий. Кроме того, разговор с «Албуровым» показывает, как именно работает «Умное голосование» Навального. Сергей Митрохин, не задавая лишних вопросов, понял суть предложения и выдвинутые условия попадания в список кандидатов, якобы выбранных народом. Все это говорит, что так называемая «оппозиция» руководствуется исключительно желанием наживы, а вовсе не стремлением сделать жизнь населения лучше.

Напомним, на выборы депутатов Мосгордумы от 43 округа столицы, кроме Митрохина, также зарегистрированы: Роман Климентьев, Дмитрий Кошлаков-Крестовский и Евгений Боровик.