Игорь Крутой помог спасти лицо неожиданно «переобувшейся» Софии Ротару

Певица София Ротару, которая, будучи гражданкой Украины, по политическим мотивам отказывалась приезжать в Россию, похоже, изменила свое мнение и охотно согласилась выступить в Сочи на фестивале «Новая волна». Ротару споет в рамках программы «Вечер премьер» вместе с Ириной Аллегровой, Анжеликой Варум, Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом и Лолитой Милявской.

Неожиданное «переобувание» 71-летней звезды советской эстрады прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«Сжигать мосты — последнее дело, но София Ротару зимой, поддавшись на провокацию (экс-президента Украина Петра) Порошенко с украинскими моряками, чуть этого не совершила, — напомнил Манукян некрасивые метания народной артистки СССР. — Ротару тогда отменила концерты в России, отказалась приезжать на съемки «Песни года». В общем, дверью хлопнула громко. Однако без России, ее зрителей, и — что важнее всего — без российских денег Софье Михайловне, похоже, жилось не очень».

Увы, доходы украинцев оказались недостаточными для аппетитов привыкшей к солидным гонорарам Ротару, отмечает собеседник ФАН.

«Конечно, можно изъездить Украину вдоль и поперек несколько раз, но люди там сейчас не настолько богаты, чтобы регулярно ходить на ее концерты. Думаю, Ротару помогли остаться на плаву жирные корпоративы в новогоднем Казахстане, но и туда, похоже, ей имеет смысл наведываться не чаще раза в год. А весь российский музыкальный рынок, такой лакомый кусочек для всех артистов, она одним непродуманным заявлением от себя отсекла».

Так что композитор Игорь Крутой, отметивший в Сочи свой юбилей, буквально спас Ротару если не от нищеты, то уж точно от забвения в России, считает блогер.

«Спасибо Игорю Крутому — смог вернуть народную артистку СССР в Россию, пригласив ее на «Новую волну» и при этом дав ей возможность спасти лицо. Вот в этом разница. В Россию в любой момент могут вернуться даже однажды «оступившиеся» заслуженные и народные артисты из некогда братских республик, а на Украину наших артистов как не пускали, так и не пускают. Надежды, что при новом президенте (Владимире Зеленском) там что-то изменится, если и остаются, то пока никак не оправдываются. Вот и сравните — где демократия, а где возможность для высказывания только одной точки зрения», — отметил Вадим Манукян.

Ранее в интервью АиФ Игорь Крутой отметил, что возвращение Софии Ротару на «Новую волну» нельзя считать знаком того, что «лед тронулся», и украинские артисты смогут, не боясь преследования на родине, снова ездить в Россию (обратная дорога, как известно, по-прежнему закрыта).

«Думаю, говорить, что лед тронулся, пока рано, — отметил Крутой. — Это говорит прежде всего о добром отношении ко мне Софии Ротару. Она откликнулась на мою просьбу — все-таки мы с ней рождены в Советском Союзе и дружим около 45 лет».

Напомним, Украина с завидной регулярностью закрывает въезд на свою территорию для российских артистов, даже имеющих украинские корни, которые имели «неосторожность» посетить Крым после весны 2014 года.

Дело в том, что Киев отказывается признать воссоединение Крыма с Россией, которое произошло по результатам референдума и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН.