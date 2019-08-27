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Игорь Крутой помог спасти лицо неожиданно «переобувшейся» Софии Ротару

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Игорь Крутой помог спасти лицо неожиданно «переобувшейся» Софии Ротару

Певица София Ротару, которая, будучи гражданкой Украины, по политическим мотивам отказывалась приезжать в Россию, похоже, изменила свое мнение и охотно согласилась выступить в Сочи на фестивале «Новая волна». Ротару споет в рамках программы «Вечер премьер» вместе с Ириной Аллегровой, Анжеликой Варум, Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом и Лолитой Милявской.

Неожиданное «переобувание» 71-летней звезды советской эстрады прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«Сжигать мосты — последнее дело, но София Ротару зимой, поддавшись на провокацию (экс-президента Украина Петра) Порошенко с украинскими моряками, чуть этого не совершила, — напомнил Манукян некрасивые метания народной артистки СССР. — Ротару тогда отменила концерты в России, отказалась приезжать на съемки «Песни года». В общем, дверью хлопнула громко. Однако без России, ее зрителей, и — что важнее всего — без российских денег Софье Михайловне, похоже, жилось не очень».

Увы, доходы украинцев оказались недостаточными для аппетитов привыкшей к солидным гонорарам Ротару, отмечает собеседник ФАН.

«Конечно, можно изъездить Украину вдоль и поперек несколько раз, но люди там сейчас не настолько богаты, чтобы регулярно ходить на ее концерты. Думаю, Ротару помогли остаться на плаву жирные корпоративы в новогоднем Казахстане, но и туда, похоже, ей имеет смысл наведываться не чаще раза в год. А весь российский музыкальный рынок, такой лакомый кусочек для всех артистов, она одним непродуманным заявлением от себя отсекла».

Игорь Крутой помог спасти лицо неожиданно «переобувшейся» Софии Ротару

Так что композитор Игорь Крутой, отметивший в Сочи свой юбилей, буквально спас Ротару если не от нищеты, то уж точно от забвения в России, считает блогер.

«Спасибо Игорю Крутому — смог вернуть народную артистку СССР в Россию, пригласив ее на «Новую волну» и при этом дав ей возможность спасти лицо. Вот в этом разница. В Россию в любой момент могут вернуться даже однажды «оступившиеся» заслуженные и народные артисты из некогда братских республик, а на Украину наших артистов как не пускали, так и не пускают.

Надежды, что при новом президенте (Владимире Зеленском) там что-то изменится, если и остаются, то пока никак не оправдываются. Вот и сравните — где демократия, а где возможность для высказывания только одной точки зрения», — отметил Вадим Манукян.

Певица София Ротару, которая, будучи гражданкой Украины, по политическим мотивам отказывалась приезжать в Россию, похоже, изменила свое мнение и охотно согласилась выступить в Сочи на фестивале «Новая волна»

Ранее в интервью АиФ Игорь Крутой отметил, что возвращение Софии Ротару на «Новую волну» нельзя считать знаком того, что «лед тронулся», и украинские артисты смогут, не боясь преследования на родине, снова ездить в Россию (обратная дорога, как известно, по-прежнему закрыта).

«Думаю, говорить, что лед тронулся, пока рано, — отметил Крутой. — Это говорит прежде всего о добром отношении ко мне Софии Ротару. Она откликнулась на мою просьбу — все-таки мы с ней рождены в Советском Союзе и дружим около 45 лет».

Напомним, Украина с завидной регулярностью закрывает въезд на свою территорию для российских артистов, даже имеющих украинские корни, которые имели «неосторожность» посетить Крым после весны 2014 года.

Дело в том, что Киев отказывается признать воссоединение Крыма с Россией, которое произошло по результатам референдума и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН.

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