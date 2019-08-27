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Путин сообщил Эрдогану об очередной успешной поставке С-400 в Турцию

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Путин сообщил об очередной успешной поставке в Турцию российской ЗРС С-400 «Триумф»Москва, 27 августа. Президент России Владимир Путин сообщил, что еще одна поставка российских зенитных ракетных систем С-400 по контракту с Турцией прошла 27 августа.

Об этом российский лидер рассказал на международном авиационно-космическом салоне «МАКС».

«Сегодня, кстати, еще одна поставка прошла с утра», — сказал президент России, обращаясь к сопровождавшему его на МАКСе президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает ТАСС.

С-400 «Триумф» — современная зенитная ракетная система большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет (в том числе и среднего радиуса действия). Система может применяться и против наземных объектов. Дальность действия С-400 «Триумф» составляет 400 километров, система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Сделка о поставке российской ЗРС в Турцию была заключена в 2017 году. Согласно договоренностям, Россия поставит в Анкару четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф» на сумму 2,5 млрд долларов. 

Первый этап поставки прошел в июле 2019 года. В Турцию из России прибыло 30 грузовых самолетов с элементами зенитного ракетного комплекса.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, в которую поставляются российские «Триумфы». 

Напомним, что такая покупка турецкой стороны спровоцировала международный скандал. Страна НАТО, вопреки главному натовскому командиру США, не выполнила приказа и приобрела оружие у «врага». США требовали отказаться от российской системы и взамен приобрести американские комплексы Patriot.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подчеркнул, что приобретение у России ракетных комплексов С-400 является важнейшим соглашением в современной истории государства.

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Источник: ТАСС
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