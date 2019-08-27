Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу хотел отдать на развитие авиации

Москва, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин угостил прибывшего на МАКС турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым, а сдачу попросил отдать министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«На развитие авиации», — пошутил российский лидер.

Видео покупки мороженого опубликовал в своем Twitter журналист ДмитрийСмирнов. Продавщица поинтересовалась, какое лакомство выберет Путин. Глава государства предпочел вафельные стаканчики «Коровка из Кореновки». На уточняющий вопрос девушки: «Шоколадное или сливочное?». Путин ответил: «И то, и другое».

- Мне в стаканчике

- Шоколадное или сливочное?

- И то, и другое!

Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым pic.twitter.com/thy386oaAu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019

Эрдоган выбрал ванильное мороженое. При этом он через переводчика уточнил у российского лидера, заплатит ли он за него. Путин с улыбкой успокоил его, заверив, что заплатит, ведь Эрдоган его гость. Стоимость стаканчиков составила 210 рублей, президент расплатился пятитысячной купюрой.

К слову, попробовав стаканчик, Путин изменил свое решение относительно сдачи и предложил на оставшиеся деньги купить мороженое всем желающим. Одним из первых предложением воспользовался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он взял себе две штуки. Его примеру последовал и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Глава Роскосмоса выбрал радужное мороженое из сортов «Чистой линии», после чего со словами «У нас операция прошла успешно» удалился с тремя стаканчиками.