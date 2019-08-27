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Директор брянского предприятия объяснил, почему коровы в пилотках никого не оскорбляют

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Директор брянского предприятия объяснил, почему коровы в пилотках никого не оскорбляют

Брянск, 27 августа. Крупный скандал разгорелся на Свенской ярмарке под Брянском после того, как владелец племенного репродуктора ООО «Молочное» нарядил своих коров в пилотки и солдатские шапки времен Великой Отечественной войны.

Стенд предпринимателя тут же привлек к себе внимание и стал предметом широкого обсуждения. Некоторые заявили, что в поступке фермера нет ничего плохого, другие сочли его недостойным.

Директор «Молочного» Сергей Федотов объяснил, что коровы в пилотках никого не оскорбляют. Более того, менеджер утверждает, что данный маскарад является данью уважения животным, которые спасли миллионы советских людей от голода.

«Не только люди участвовали в ВОВ, но и животные помогали. Подсчитайте статистику по Трубчевскому району. У нас был огромный партизанский отряд. Они коров одевали в мешки, чтобы с самолета не были видны», — рассказал Федотов телеканалу 360.

Однако власти Брянской области не одобрили коров в военной форме. Официальный представитель регионального правительства Галина Протченко считает, что это настоящее кощунство.

«Лучше бы они не креативили», — сказала она.

Примечательно, что это уже не первый подобный случай, произошедший на Свенской ярмарке. Шесть лет назад фермеры нарядили в партизан поросят, что тоже вызвало широкий общественный резонанс.

Отметим, что Великая Отечественная война считается особенно щепетильной темой в российском обществе, поэтому любые инсинуации неизменно становятся причиной громких скандалов. Так, например, в августе известная певица и телеведущая Ольга Бузова подверглась общественному порицанию после того как сравнила себя с блокадницей.

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Источник: Телеканал 360
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