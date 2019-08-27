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В British Petroleum отреагировали на возможный доступ к арктическому шельфу РФ

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В British Petroleum отреагировали на возможный доступ к арктическому шельфу РФ

Москва, 27 августа. Представитель нефтегазовой компании British Petroleum в России Владимир Буянов прокомментировал возможное открытие доступа для иностранных компаний к арктическому шельфу России.

Заместители председателя правительства РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев ранее заявили о разработке законопроекта, который откроет доступ к арктическому шельфу России для частных компаний. Заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков при этом добавил, что речь идет как о российских компаниях, так и об иностранных.

На данный момент правом работать на шельфе обладают лишь две государственные российские компании — «Газпром» и «Роснефть». По мнению авторов инициативы, допуск частных компаний к этим месторождениям увеличит конкуренцию.

В British Petroleum отреагировали на возможный доступ к арктическому шельфу РФ

Буянов подтвердил, что в British Petroleum будут следить за этим законопроектом. 

«Подождем, когда и что будет принято – тогда и будем смотреть, — приводит его слова «ПолитРоссия». — Пока же, естественно, мы внимательно наблюдаем за самим процессом и обсуждением».

Он напомни, что у British Petroleum есть три совместных проекта с «Роснефтью». Речь идет о «Харампуре», «Таас-Юрях Нефтегаздобыче» и «Ермак Нефтегазе».

«Но это традиционные запасы, которые к шельфу не имеют никакого отношения, — заметил  Буянов. — Что же касается Арктики, то, повторюсь, законопроекты на этапе подготовки мы обычно не обсуждаем».

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