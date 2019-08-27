Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта на МКС

Москва, 27 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану отправить на Международную космическую станцию (МКС) турецкого астронавта, что будет приурочено к предстоящему в 2023 году 100-летию Турецкой республики.

Рогозин обратился к Эрдогану с инициативой на полях авиакосмического салона МАКС-2019, куда прибыл также и президент РФ Владимир Путин. По словам главы Роскосмоса, центр подготовки космонавтов готов к отправке турецкого астронавта на орбиту.

Гость из Анкары ответил на предложение положительно.

«Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу», — сказал Эрдоган.

Напомним, Международный авиационно-космический салон пройдет в «Жуковском» с 27 августа по 1 сентября. На его полях будут представлены новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий. В программе также показательные выступления летчиков-испытателей.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлена стыковка с МКС «Союза МС-14» с первым российским человекоподобным роботом Федором на борту. На ролике показана съемка из российского Центра управления полетами. Киборг проведет на борту станции две недели, а не 10 дней, как планировалось ранее. То, что стыковка произошла на три дня позже назначенного, Федор объяснил «попаданием в пробку».