Эксперт поделился ожиданиями от матча ЛЧ между «Краснодаром» и «Олимпиакосом»

Москва, 27 августа. В разговоре с Федеральным агентством новостей бывший главный тренер «Анжи», «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказал свое мнение относительно перспектив «Краснодара» в ответном матче отборочного турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакосом».

«Не исключаю, что «Краснодар» прибегнет к ротации состава. В принципе, не вижу ничего невозможного, если «Олимпиакос» смог выиграть крупно, что мешает это сделать «Краснодару»? Тем более что я не могу сказать, что греческая команда принципиально отличается по своему классу. Другое дело, что в домашнем матче «Олимпиакос» очень надежно сыграл в обороне. Игроки краснодарцев не оказывались в опасных зонах, все было перекрыто. Поэтому я, конечно, жду тяжелой игры, но не считаю выход в следующую стадию невозможной», — рассказал специалист.

Встреча «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится во вторник, 27 августа, в 22:00 по московскому времени.