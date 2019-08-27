Эрдоган поинтересовался у Путина возможностью покупки Су-57

Москва, 27 августа. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье.

«Это Су-57?.. А он уже летает?» – спросил Эрдоган у Путина во время осмотра салона истребителя.

«Летает», — ответил российский лидер.

«А его можно купить?» – уточнил глава Турции.

«Можете купить», — уверил Путин.

Путин и Эрдоган поднялись по приставной лестнице к кабине истребителя. К ним присоединились главы оборонных ведомств двух стран. Кроме того, лидеры России и Турции осмотрели истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38. Также Путин рассказал Эрдогану об основных характеристиках самолета-амфибии Бе-200.

В ходе встречи Эрдоган пригласил Путина на технологический фестиваль, который в сентябре пройдет в Стамбуле. В 2019 году мероприятие состоится с 17 по 22 сентября, организаторы ожидают более миллиона участников.

Напомним, президенты РФ и Турции в рамках МАКС-2019 ознакомятся с экспозицией выставки, а затем проведут полноформатные переговоры. Встреча Путина и Эрдогана завершится совместной пресс-конференцией.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября. На его полях будут представлены новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий. В программе также показательные выступления летчиков-испытателей.