Киселев назвал мат «специями» в языке

Коктебель, 27 августа. Мат является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, однако использовать его нужно как «специи» в языке, то есть только в особых случаях. Такое мнение выразил журналист, основатель фестиваля Rap Koktebel, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В ходе пресс-конференции, посвященной открытию музыкального фестиваля, Киселев рассказал, что на Rap Koktebel не распространяются ограничения Роскомнадзора «по запрету тех самых четырех слов в печати».

«Если говорить о моем внутреннем отношении, то я его никогда не скрывал и даже высказывал прямо в эфире: я считаю, что мат – бесценный лингвистический ресурс в нашей культуре, просто драгоценный», — заявил журналист.

По мнению Киселева, мат утратит свою силу, если его постоянно использовать в речи. Основатель фестиваля обратил внимание, что это его позиция, которая может не совпадать с отношением к вопросу окружающих.

Напомним, фестиваль Rap Koktebel пройдет 27-28 августа. Во вторник, согласно планам организаторов, выступят «Рэп Завод», Максим Круженков, Женя Дидур и MishkaBeat, BLVCK JESUS, Lil Kate, Кравц, Azizi GIBSON и Мот.

В на сцену выйдут DJ set, JungleJunkiez, RAEV, Mozee Montana, Tony Tonite, Guf, ONYX, а также некий таинственный гость из США.

Ранее эстрадный певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что ему не по душе многие перемены, которые произошли в театральной и культурной жизни страны. Исполнителя огорчает, что артисты теперь могут появиться на сцене «в трусах, могут в спектаклях ругаться матом».