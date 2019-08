Алтайский депутат объяснил выступление C. C. Catch на юбилее родственными связями

Барнаул, 27 августа. Депутат Законодательного собрания Алтайского края Владимир Попов объяснил выступление популярной певицы 80-х годов C. C. Catch на юбилее жены родственными связями. Попов заверил, что певица выступила на празднике бесплатно.

«Как двоюродная сестра. Приехала и выступила», — заявил Попов.

Подозрительное родство певицы голландского происхождения с алтайским депутатом вызвало удивление у жителей региона. При этом официально задекларированные доходы Попова и его жены не позволяют оплатить выступление C. C. Catch. Выступление C. C. Catch концертные агентства оценивают в 1,5 млн рублей.

Кроме того, 55-летний юбилей супруги Попов решил отметить на горнолыжном курорте, а на празднике выступили хор и кавер-группы – еще около 0,5 млн рублей. В декларациях о доходах отмечено, что за год Попов заработал 900 тысяч рублей, а его жена – 700 тысяч рублей.

«Да мы же специально это сделали. Запустили эту информацию перед предвыборной кампанией. И получилась просто сумасшедшая цифра. Это нам нужно для пиара. Это политика», — объяснил Попов.

Отметим, что свой день рождения Попов также отметил с размахом. Провести юбилей Попов пригласил ведущего Ивана Урганта. Услуги известного шоумена, согласно прайс-листу, оцениваются в 3,5 млн рублей за вечер.