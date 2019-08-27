Социсследования подтвердили вероятность губернаторских выборов без второго тура

Москва, 27 августа. Закрытые социологические исследования, проведенные специально для Кремля, показали, что рейтинг временно исполняющих обязанности губернаторов разных регионов России позволяет им победить в первом туре на предстоящих выборах.

Исследования проводили в конце июля — начале августа. Наиболее низкая явка ожидается в Мурманской, Волгоградской, Сахалинской, Вологодской областях, Санкт-Петербурге и Забайкальском крае. Уточняется, что в этих регионах на выборы, вероятно, придут 30-35% избирателей. Самая высокая явка прогнозируется в Башкирии: планируется, что здесь она составит 60-65%, сообщил близкий к Кремлю источник в РБК. Как считает политолог Виталий Иванов, вероятность проведения второго тура сохраняется в двух регионах — Вологодской области и Республике Алтай.

Напомним, выборы губернаторов состоятся в единый день голосования 8 сентября. Прямые выборы пройдут в 16 регионах, причем в 13 из них губернаторы избираются на первый срок. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму глав республик назначит законодательное собрание.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики. Ими стали временно исполняющий обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматов, депутат Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоев Урусхан и старший специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов.