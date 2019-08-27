На WorldSkills Kazan 2019 предложили ввести соревнования по профессиям будущего

Казань, 27 августа. Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и гендиректор союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов предложили ввести соревнования по профессиям будущего.

Песков и Уразов на пресс-конференции «Новация России Future Skills: соревнование, исследование, образование. Почему российская новация – это ответ на вызовы будущего?» рассказали о расширении конкурсной программы. В частности, участникам мирового чемпионата предложено поучаствовать в Future Skills — показать свои способности, связанные с профессиями будущего.

Future Skills стала одной из российских новаций на WorldSkills Kazan 2019. Участники соревнования могут продемонстрировать эволюционные изменения функций современных специалистов с учетом технологического прогресса.

«Когда мы начинали эту работу, весь такой блок представлялся экзотикой, — заметил Песков. — Но сегодня Россия открывает миру новые горизонты будущего, в том числе через палитру компетенций Future Skills».

По его мнению, инициатива, озвученная на WorldSkills Kazan 2019, опережает мировые тренды. Он прогнозирует, что в ближайшие годы список специальностей по компетенциям Future Skills вырастет в десятки раз.

«Ведь WorldSkills уже не просто чемпионат, это самая массовая в России система подготовки новых кадров, — констатировал Песков. — Академия WorldSkills Russia готовит тысячи менеджеров и мастеров производственного обучения по всей стране».

Уразов в свою очередь подчеркнул, что Future Skills оказывает влияние не только на образование, но и на экономику. Он отметил, что площадки соревнований оборудуют партнеры чемпионата — крупные производители оборудования и программ. Это позволяет им не только рекламировать свою продукцию, но и получать квалифицированные кадры в свою команду.

«В итоге мы получаем стандарты – по оборудованию, по технологии работы с ним и людей с соответствующими компетенциями, — резюмировал он. — И все это в комплексе развивает производство. В целом мы – WorldSkills – предлагаем не просто обученный кадр, а человека с решением, в том числе и для бизнеса».

Песков и Уразов выразили мнение, что российский опыт будет учтен и востребован другими странами, а состязания Future Skills войдут в традицию чемпионатов WorldSkills. На WorldSkills Kazan 2019 состоялись соревнования по 25 компетенциям Future Skills вне общего зачета.

Из 169 конкурсантов 115 представляют Россию, остальные участники приехали из 16 стран. По регламенту состязания проходили в индивидуальном зачете, а оценку производили 112 российских и зарубежных экспертов.