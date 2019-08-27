Активисты попытались прогнать Кличко из Киева баннером «Виталик, уходи»

Киев, 27 августа. Активисты вывесили баннер с призывом к мэру Киева Виталию Кличко на пешеходном мосту, который соединяет правый берег Днепра и Труханов остров. Соответствующий снимок появился в социальной сети Facebook.

На огромном баннере черного цвета размещена надпись «Виталик, уходи!». Судя по посту, таким образом активисты попытались прогнать Кличко из Киева.

«Привет столичному мэру с недавно обвалившегося моста», — говорится в публикации.

Некоторых пользователей возмутила такая формулировка. В комментариях к посту они заявили, что Кличко должен понести ответственность за обрушение моста.

«Такой ценой был поставлен, а теперь — «уходи», — отметил Vitalii Masliukov.

«В смысле — «уходи»? А за свои деяния и бездеятельность кто нести ответственность будет?» — поддержал его Antonio Heisenberg.

«А чего не в тюрьму, что значит — «уходи»?» — задалась вопросом Ярослава Смехова.

Напомним, Кличко занял пост мэра украинской столицы в июне 2014 года. Бывшего боксера неоднократно критиковали за неэффективное управление, а в июле текущего года между ним и главой администрации президента Украины Андреем Богданом произошел конфликт. По мнению Богдана, Кличко не управляет столицей, над ним стоит определенный круг лиц, который и определяет политику администрации Киева.

В 2020 году на Украине пройдут выборы нового мэра украинской столицы. Кличко уже объявил о намерении баллотироваться на этот пост, заявив, что его теперь не столько волнуют руководящие должности, сколько реализация проектов. Он признался, что получает удовольствие от изменений, которые происходят в украинской столице, поэтому и собирается участвовать в предвыборной гонке.